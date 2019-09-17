Санкт-Петербург, 17 сентября, 2019, 12:40 — ИА Регнум. За первые восемь месяцев 2019 года индекс промышленного производства (ИПП) в Санкт-Петербурге составил 105,0% к аналогичному периоду 2018 года. То есть, за январь-август промышленное производство в городе возросло на 5%.

Дарья Драй ИА REGNUM Правобережная ТЭЦ в Петербурге

Как сообщили 17 сентября в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга, ощутимый рост ИПП зафиксирован в машиностроении, в частности, в производстве электрического оборудования (124,3%), производстве автотранспортных средств (105,0%), производстве прочих транспортных средств, включая судостроение (103,6%).

Возрос выпуск одежды (117,9%), текстильных изделий (105,0%), кожи и изделий из кожи (103,8%). Положительная динамика отмечена в полиграфической деятельности (109,4%), производстве резиновых и пластмассовых изделий (109,1%), изделий из дерева, обработке древесины (105,7%), в металлургическом производстве (102,3%), выпуске готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (109,7%).

«В высокотехнологичном секторе также возросло производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (ИПП — 108,3%)», — отмечают в Смольном.

Напомним, ИПП в Санкт-Петербурге за первые шесть месяцев 2019 года составил 104,9% по сравнению с тем же периодом 2018 года.