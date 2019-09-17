Ярославль, 17 сентября, 2019, 12:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Ярославскому государственному академическому театру драмы им. Ф.Г. Волкова статуса особо ценного объекта культурного наследия. Указ опубликован 16 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Театр им. Волкова

Такая инициатива появилась у главы Союза театральных деятелей Александра Калягина в ответ на планы по слиянию Волковского театра с Александринским театром в Санкт-Петербурге. Идею поддержал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, который обсуждал ее с Владимиром Путиным лично.

Ожидается, что новый статус приведет к увеличению финансирования театра. Кроме того, теперь его реорганизация невозможна.