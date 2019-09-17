Обнинск, Калужская область, 17 сентября, 2019, 12:30 — ИА Регнум. Подача тепла в дошкольные, школьные и лечебные учреждения Обнинска Калужской области началась 17 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города.

Admobninsk.ru В Обнинске начался отопительный сезон.

В жилые дома, а также на объекты социально-культурного и административного назначения, предназначенные для общественного пользования, тепло подадут не позднее дня, следующего за днем окончания пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха будет ниже +8 °С.

Напомним, в калужских муниципалитетах уровень готовности системы жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону достиг 99%. Завершается формирование паспортов готовности объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры. Государственные и муниципальные учреждения задолженности по энергоресурсам к началу зимних холодов не имеют.