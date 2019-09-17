Ереван, 17 сентября, 2019, 13:23 — ИА Регнум. Совет национальной безопасности адекватно оценивает ситуацию с безопасностью страны. Об этом заявил 17 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе заседания сегодня, 17 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

«Что касается обстановки безопасности вокруг Республики Армения, мы можем констатировать, что все события происходят в рамках наших прогнозов и оценок. Мы, по сути, адекватно оцениваем ситуацию в области безопасности», — заявил глава правительства.

Премьер-министр отметил, что Советом сформирована конкретная повестка дня для работы. Проблемы, включенные в эту повестку дня, решаются, есть конкретные результаты.