Иркутск, 17 сентября, 2019, 12:09 — ИА Регнум. Заключённых двух исправительных колоний Иркутской области стали учить раздельному сбору мусора. Как сообщает сегодня, 17 сентября, сайт региональногоГУ ФСИН РФ, контейнеры разных цветов для стекла, пластика, бумаги, органики и других бытовых отходов установили на территории производственных и жилых зон в исправительных колониях №3 (г. Иркутск) и №19 (п. Маркова Иркутского района).

Пресс-служба ГУФСИН России по Иркутской области Осужденные в колониях Иркутской области начали разделять мусор

«В течение нескольких месяцев собираемые стекло, бумага и пластик передаются на безвозмездной основе коммерческим организациям для последующей утилизации. Ежемесячно за счет передачи раздельно собранного мусора общий объем производимых твёрдых коммунальных отходов удается сократить на 20 процентов, что позволяет экономить бюджетные средства», — пояснило руководство ведомства.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в соответствии с поправками в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», в каждом субъекте РФ разработана региональная программа в области обращения с отходами, утверждена соответствующая территориальная схема и выбран региональный оператор. Работать по новым правилам практически все российские регионы начали с 1 января 2019 года. В Иркутской области количество образованных ТКО, рассчитанных по нормам, утвержденным для муниципальных образований, составляет 801 686,468 тонны в год.

О том, что заключённые, отбывающие наказание в учреждениях пенитенциарной системы Иркутской области, могли бы заняться переработкой твёрдых бытовых отходов в рамках внедряемой в России «мусорной реформы» было заявлено в ходе рабочей поездки сенаторов Совета Федерации в ИК-3 и ИК-19 ГУФСИН России по Иркутской области. Исполняющий обязанности начальника ГУФСИН России по Иркутской области Андрей Космылин идею поддержал, сообщив, что к реализации новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами можно привлечь около восьми тысяч осуждённых.

Среднесписочная численность осужденных, содержащихся в колониях Приангарья, составляет 12 754 человека. Из них 9321 человек являются трудоспособными, но только 3485 осужденных (или 37,4%) привлечены к работе.

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