Франкфурт-на-Майне, Германия, 17 сентября, 2019, 12:04 — ИА Регнум. Итальянский автопроизводитель Lamborghini представил самую быструю версию своего суперкара Huracan Spyder на автомобильном салоне во Франкфурте. Фото авто с мероприятия размещено на сайте 32cars.

32cars Lamborghini Huracan Evo Spyder

Рестайлинговый автомобиль, выполненный в кузове «кабриолет», называется Huracan Evo. Он является продолжением суперкара Huracan Performante 2017 года, который знаменит тем, что установил рекорд Нюрбургринга для серийных автомобилей, проехав круг за 6,52 минуты.

Под капотом новинки 640-сильный мотор V10 объёмом 5,2 л. С места до 100 км/час авто разгоняется за 2,9 секунды. Стоит отметить, что крыша у Huracan Evo убирается за 17 секунд на скорости до 50 км/ч.

Напомним, с января 2019 года в России было реализовано 88 новых автомобилей компании Lamborghini. Это в 3,8 раза больше прошлогоднего уровня продаж. Причём основная часть покупок пришлась на кроссовер Urus — 69 единиц (около 80% от общего объема реализации автокомпании).

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