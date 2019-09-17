Киев, 17 сентября, 2019, 11:59 — ИА Регнум. В ДНР и ЛНР нет условий для проведения выборов по украинским законам, заявил глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Мирослав Лайчак, сообщило 17 сентября «ВВС Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Он отметил, что подобные выборы следует организовывать, если обстановка в регионе устроит украинские власти.

«На сегодня такой ситуации нет<…> На сегодня я не вижу предпосылок для проведения свободных выборов с украинским законодательством на территориях, неподконтрольных власти», — заявил Лайчак.

Глава ОБСЕ выразил свою приверженность так называемой «формуле Штайнмайера», которая подразумевает проведение выборов на территории Донбасса и внесение изменений в конституцию Украины касательно статуса региона.

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Он скептически высказался по поводу введения миротворческих сил в регион. По словам главы ОБСЕ, существуют «две несовместимые концепции [миротворческой] миссии».

Напомним, ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что в конституцию страны не будут внесены никакие изменения, подразумевающие особый статус Донбасса, а также не будет проведена массовая амнистия защитников Донбасса от агрессии украинских вооружённых формирований.

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