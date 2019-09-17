Франкфурт-на-Майне, Германия, 17 сентября, 2019, 11:38 — ИА Регнум. Чешская автокомпания Skoda представила на автосалоне во Франкфурте внедорожную версию кроссовера Karoq Scout. Фото авто с мероприятия размещены на сайте Speedme.ru.

Tarantas.news Skoda Karoq Scout

Выглядит новый автомобиль более солидно за счёт защитных накладок на бампера, арки колес и боковые части кузова. Брутальности модели добавляет пластиковая псевдоалюминиевая защита на нижней части машины. Кроме того, под алюминий окрашены боковые зеркала заднего вида.

Дорожный просвет Superb Scout стал больше на 15 мм в сравнении с предыдущей моделью. Автомобиль «обут» в 18-дюймовые либо 19-дюймовые легкосплавные колёсные диски.

Под капотом кроссовера 190-сильный дизельный мотор TDI объёмом два литра, либо 272-сильный 2-литровый бензиновый двигатель TSI. Оба агрегата работают с 7-скоростным «роботом» DSG.

Напомним, глава филиала Skoda в РФ Ян Прохазка заявил, что в 2020 году в России появится лифтбек Skoda Rapid второго поколения. Он будет спроектирован исключительно для российского авторынка и будет продаваться в РФ и в некоторых других странах, добавил Прохазка.

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