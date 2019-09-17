Белоярский, Югра, 17 сентября, 2019, 11:31 — ИА Регнум. В Югре обсуждают благоустройство набережной «Сэй Пан» в посёлке Белоярском. У жителей автономного округа вызвала недоумение трата денег на лавочки, не приспособленные для того, чтобы на них сидели, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Официальный паблик правительства Югры, vk.com/shtabugra Скамейка на набережной «Сэй Пан»

«Правильно. Посидеть и дома можно», — пишет один комментатор.

Официальный паблик правительства Югры, vk.com/shtabugra Скамейка на набережной «Сэй Пан»

Официальный паблик правительства Югры, vk.com/shtabugra Скамейка на набережной «Сэй Пан»

«Надеюсь, рядом есть обычные скамейки, чтоб люди сидели и любовались местным творчеством», — иронизирует другой.

Официальный паблик правительства Югры, vk.com/shtabugra Скамейка на набережной «Сэй Пан»

Официальный паблик правительства Югры, vk.com/shtabugra Скамейка на набережной «Сэй Пан»

Отметим, что проект благоустройства набережной «Сэй Пан» стал победителем Всероссийского конкурса на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2019 году. На его реализацию был выделен федеральный грант в размере 60 млн рублей.