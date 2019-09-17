Чита, 17 сентября, 2019, 11:30 — ИА Регнум. В Забайкальском крае участники Всероссийской акции «Живи, лес!» высадили в Читинском районе близ посёлка Атамановка более 24 тысячи сеянцев сосны обыкновенной. Об этом сегодня, 17 сентября, сообщает пресс-служба забайкальского губернатора.

Правительство Забайкальского края Всероссийская акция по восполнению лесных ресурсов после пожаров «Сохраним лес» в Забайкалье

«В акции приняли участие более 300 человек из различных организаций: органы исполнительной власти, ГУ МЧС России по Забайкальскому краю, Забайкальская железная дорога, общественные организации, общественный народный фронт, воинские части, добровольцы и учащиеся средних общеобразовательных учреждений», — отмечается ы официальном сообщении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, лесные пожары в Сибири начались весной 2019 года вместе с резким потеплением, сильным ветром и не потушенными палами. По данным Гринпис, к концу июля общая площадь лесных возгораний, бушевавших в Красноярском крае и Якутии, превысила пять миллионов гектаров. Дымовой шлейф и проблемы со сзлровьем ощутили жители сразу трёх федеральных округов — Уральского, Сибирского и Дальневосточного.

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