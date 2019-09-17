Казань, 17 сентября, 2019, 11:23 — ИА Регнум. В Татарии могут появиться лифты, оснащенные системой распознавания лиц и сбора информации о техническом состоянии объекта. О соответствующих разработках рассказал вице-президент и гендиректор компании ОТИС в Восточной Европе и Центральной Азии Надер Антар.

heikografie Лифт

По его словам, круглосуточно установленные в лифтах датчики будут собирать и отправлять информацию в единый центр обработки данных. Контроль в непрерывном режиме позволит улучшить качество работы лифтовых систем.

Лифтовое оборудование может быть интегрированы с другими системами здания — системой пожаротушения, сигнализации и видеонаблюдения, сообщил вице-президент компании РБК-Татарстан.

Новая серия дизайна, которая предполагает 160 вариантов отделки лифтов, будет интересна как жилищному строительству, так и коммерческому.

Представитель компании уточнил, что ОТИС активно работает в Поволжье, с 1995 года в регионы ПФО было поставлено около 6 тыс. единиц оборудования — это лифты и эскалаторы, 1,2 тыс. единиц предназначались для Татарии.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентября в Казани открылся первый детский сад с лифтом в России. Учреждение на 220 мест открылось в микрорайоне «Волжские просторы» и включает ясельные группы, расположенные на первом этаже. Лифты нужны детскому саду в связи с созданием маломобильных групп детей.