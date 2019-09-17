Пермь, 17 сентября, 2019, 11:47 — ИА Регнум. Художественный руководитель Пермского театра «У Моста» Сергей Федотов проведет творческую встречу с поклонниками театра, об этом 17 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Михаил Гутерман Сергей Федотов

Мероприятие состоится в рамках Международного фестиваля документального кино «Флаэртиана». На встрече будет представлен фильм Варвары Кальпиди «Тридцатое измерение», а также картина Алексея Романова «Остров МакДонаха».

Встреча пройдет в киносалоне «Премьер» 20 сентября, вход на встречу свободный, у зрителей будет возможность задать вопросы.

Напомним, документальная лента Кальпиди посвящена 30-летнему юбилею пермского театра «У Моста», состоявшемуся 7 октября 2018 года. Другой фильм посвящен фестивалю ирландского драматурга Мартина МакДонаха, восемь пьес которого поставлены в театре Федотова.