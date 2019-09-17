Киев, 17 сентября, 2019, 11:13 — ИА Регнум. Не стоит недооценивать вызов, озвученный министром иностранных дел Украины, ведь положение в республиках Донбасса не меняется, а жители этих республик хотят видеть понятную перспективу, отметил обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин во вторник, 17 сентября, комментируя высказывания Вадима Пристайко.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Как сообщалось ранее, глава МИД Украины заявил, что «формула Зеленского» по прекращению войны в Донбассе предполагает быстрое решение вопроса и допускает применение «радикальных мер». Украинские власти намерены «вернуть всех наших парней и девушек, дотянуться ментально, месседжами, символами до нашего народа, который остался по ту сторону», сказал Пристайко.

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«Вызов, озвученный министром иностранных дел Украины, нельзя недооценивать: это серьёзный вызов. Ненависть к украинскому режиму среди граждан ДНР и ЛНР велика, он принёс народу Донбасса тяжёлые страдания. Но время идёт, в принципиальном плане положение в республиках не меняется, оно скорее ухудшается, чем улучшается, а любой человек хочет видеть не только свою жизненную перспективу, но и перспективу своей семьи в будущем.

Сейчас для жителей Донбасса она выглядит, прямо скажем, не лучшим образом. Получить российский паспорт и перебираться в Россию? Многие пойдут по этому пути, но тогда число тех в Донбассе, кто связывает перспективу своей родины с нашей страной, ещё более уменьшится. Да и уехавшие — хорошо ли устроятся в России, перевесят ли у них приобретения на российской земле потери от расставания с родным краем?

Перспектива остаться в Донбассе в случае, если он будет возвращён под власть киевского режима, тем более печальна. С «парнями и девушками» команда Зеленского, понятно, будет «работать» особым образом: молодая рабочая сила Украине нужна, мозги у них светлее, чем у тех, кто проходил все эти годы обработку украинским шовинизмом. Но судьба тех, кто участвовал и участвует в сопротивлении, будет незавидна, а такие есть в каждой семье.

Уверен, что возвращение всего Донбасса Киеву — это не вариант, даже если на предстоящей встрече руководителей России, Украины, Германии и Франции упёртость Киева по особому статусу и по полной амнистии будет снята. Хотелось бы увидеть в позиции руководства нашей страны по этому конфликту то, что наполнило бы уверенностью в другой перспективе, более благоприятной для русских в Донбассе и всего русского народа», — отметил Михаил Демурин.