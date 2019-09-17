Тегеран, 17 сентября, 2019, 13:18 — ИА Регнум. Заместитель министра культурного наследия, ремесел и туризма Ирана Мохаммад Хасан Талебян объявил о том, что делегация ЮНЕСКО в течение месяца посетит Иран для того, чтобы включить внутреннюю железнодорожную сеть страны в список всемирного (промышленного) наследия. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

M.R.DASTAFKAN Мост Вереск высотой 110 метров и шириной пролета 66 метров. Трансиранская железная дорога

По словам чиновника, Трансиранская железная дорога, простирающаяся на 1400 км с севера на юг страны, является уникальной. Мохаммад Хасан Талебян отметил, что процесс ее включения в список ЮНЕСКО длится с 2017 года, когда Иран впервые отправил запрос, однако до настоящего времени не завершен. Визит делегации экспертов должен стать завершающим шагом в этом деле.

Напомним, что Трансиранская железная дорога была построена в 1930-х годах, и она включает в себя множество памятников архитектуры, в том числе железнодорожный вокзал Тебриза и мосты Вереск и Сехат-тала. В 2017 году организация по культурному наследию, ремеслам и туризму Ирана составило и отправило в ЮНЕСКО досье с целью включить ее в список всемирного наследия. По просьбе экспертов в 2018 году досье было доработано.