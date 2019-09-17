Симферополь, 17 сентября, 2019, 11:04 — ИА Регнум. С конца июля 2019 года в Крыму зафиксировано больше 900 случаев незаконной перевозки пассажиров. Об этом 17 сентября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Sameboat В маршрутке

«Всего с начала операции, организованной на территории полуострова инспекторы ГИБДД в отношении нарушителей составили 934 административных протокола. В том числе задокументировано 829 правонарушений по статье 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без лицензии), 105 административных материалов по статье 18.10 КоАП РФ (незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ)», — отметили в МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, шесть иностранцев, работающих в Крыму в сфере нелегальных перевозок, были высланы из России по статье о незаконной деятельности гражданами иностранных государств.

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