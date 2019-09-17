Томск, 17 сентября, 2019, 11:02 — ИА Регнум. В акции по добровольной сдаче незаконно хранящегося оружия с начала 2019 года приняли участие 88 жителей Томской области. Как сообщили ИА REGNUM в региональной администрации, сумма выплаченной им компенсации составила 625 тыс. рублей.

Пулемет

За указанный период томичи сдали правоохранителям 93 единицы огнестрельного оружия, в том числе самодельного, 1227 патронов и 43 грамма пороха.

Напомним, в Томской области акция по добровольной сдаче незаконно хранящегося оружия проводится с 2014 года.

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