Иркутск, 17 сентября, 2019, 10:59 — ИА Регнум. Мэр Иркутска Дмитрий Бердников, победивший 8 сентября 2019 года на выборах в иркутскую городскую думу, до сих пор не уведомил областную избирательную комиссию — слагает ли он с себя полномочия главы или отказывается от возможности получить мандат в новом составе думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, сразу после выборов глава избиркома Приангарья Илья Дементьев сказал, что у Бердникова есть всего пять дней на то, чтобы решить данный вопрос. Однако глава не сделал этого, хотя с единого дня голосования прошло уже больше недели.

Судя по официальному сайту иркутской мэрии, Бердников продолжает работать мэром. Накануне, 16 сентября, он провёл встречу с генеральным консулом Японии в городе Хабаровске Масанори Фукусимой. Молчит по данному вопросу и Дума Иркутска. На официальном сайте этого органа размещено лишь уведомление о первом заседании думы города Иркутска седьмого созыва, оно назначено на 23 сентября.

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Молчит и сайт областного избиркома.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 8 сентября 2019 года в Приангарье состоялось более 80 муниципальных избирательных кампаний. В том числе выборы депутатов городской думы Иркутска. Конкуренция там была высокой (за 35 мандатов боролись 233 кандидата). Дело в том, что по уставу Иркутска мэр избирается из числа депутатов.

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