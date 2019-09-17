Санкт-Петербург, 17 сентября, 2019, 10:56 — ИА Регнум. Новые ограничения розничной продажи алкоголя должны устанавливать региональные власти, потому что в разных субъектах Федерации условия отличаются друг от друга, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 17 сентября, глава НП «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский, комментируя инициативу депутатов Госдумы.

Владимир Егорович Маковский. В пивной

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что группа депутатов Госдумы разработала законопроект о запрете продажи алкоголя в расположенных в жилых домах барах и кафе с залами обслуживания менее 20 квадратных метров. Таким образом депутаты рассчитывают помочь в обеспечении общественного порядка и соблюдения прав граждан на тишину и отдых.

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«Решать такие вопросы должны региональные власти. Страна у нас большая, регионы разные, и то, что подходит Москве или Петербургу, не обязательно уместно в других городах. Более того, даже в пределах одного и того же города в разных районах можно было бы установить разные правила.

К примеру, если ввести предложенную норму в центре Петербурга, это приведет к закрытию большого количества предприятий в туристической зоне, нанесет удар по малому бизнесу и создаст дефицит таких заведений, что приведет только к росту потребления нелегального алкоголя и заказам через интернет.

Сейчас у региональных властей есть право устанавливать ограничения по времени продажи алкоголя, а также ограничивать эти продажи территориально. Можно добавить им еще и такое полномочие.

Наконец, нужно отметить, что если граждане жалуются на отдельные подобные заведения, то это не означает, что нужно закрывать все такие бары и кафе и лишать людей работы. Правоохранительные органы могли бы заняться своим делом и разобраться с конкретными проблемами», — отметил Максим Черниговский.