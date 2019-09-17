Москва, 17 сентября, 2019, 10:52 — ИА Регнум. Более 30 бесплатформенных парашютных систем для боевых машин десанта БМД-4М планирует поставить «Технодинамика» в Воздушно-десантные войска России до конца 2019 года. Об этом 17 сентября пресс-служба холдинга.

Mil.ru Десантирование техники ВДВ

Разработка парашютной системы ПБС-950-У принадлежит специалистам Московского конструкторско-производственного комплекса «Универсал». Эта система позволяет десантировать БМД-4М из всех типов самолетов Ил-76 на скорости до 380 км/ч с высот до 1500 метров над площадкой приземления в любых климатических условиях.

По словам гендиректора «Технодинамики» Игоря Насенкова, новый комплекс был принят на вооружение в кратчайшие сроки, а на этапе испытаний было проведено более 70 сбросов техники.

Добавим, ПБС-950-У позволяет выполнить десантирование боевых машин десанта с экипажем до семи человек. Отсутствие у этой системы платформы позволяет сразу смонтировать её на БМД-4М в походное положение. В таком виде машина может преодолеть до 500 км, в том числе с форсированием водных преград на плаву.