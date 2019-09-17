Ярославль, 17 сентября, 2019, 10:50 — ИА Регнум. Московский ЦСКА со счетом 5:2 обыграл ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Действующий обладатель Кубка Гагарина обеспечил результат в первом периоде. Уже на первом минуте Кирилл Капризов открыл счет, «Локомотив» отыгрался, благодаря первой шайбе за новую команду французского форварда Стефана Да Косты. В самом конце периода армейцы забили дважды, отличились Калинин и Капризов. После третьего гола тренерский штаб ярославской команды принял решение поменять вратаря: место Ильи Коновалова занял Александр Лазушин.

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«Начало получилось не таким, как мы ожидали. После первого периода в раздевалке попытались что-то поменять, и в целом нам что-то удалось. Игра после первого периода получилась неплохой. У нас были хорошие моменты для того, чтобы забить. Хоккей — командная игра, и вы не можете перекладывать всё на вратаря. В первом периоде мы проводили 70 процентов времени в своей зоне, и нам была бы нужна невероятная игра вратаря, чтобы счёт был хотя бы ничейным», — сообщил на пресс-конференции главный тренер «Локомотива» Крейг Мактавиш.

Второй и третий периоды матча действительно прошли в равной борьбе. Во второй двадцатиминутке ярославцы забили вторую шайбу, точный бросок удался Якубу Накладалу. Однако форвард москвичей Линдон Вей сделал преимущество москвичей двузначным 4:2. Нападающий гостей Антон Ландер забил третий гол «Локомотива», но после видеопросмотра взятие ворот было отменено. В итоге Кирилл Капризов отправил пятую шайбу в пустые ворота «Локомотива», установив окончательный счет 5:2.

«Атакующий хоккей захлестнул две команды. Были и хорошие моменты, были и моменты потери концентрации, когда давали «Локомотиву» кислород. В третьем периоде играли уже получше. Победили, готовимся к следующей игре», — заявил после матча наставник москвичей Игорь Никитин.

После этой победы ЦСКА возглавил таблицу Западной конференции КХЛ, «Локомотив» опустился на последнее, 12 место на Западе.