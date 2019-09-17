Челябинск, 17 сентября, 2019, 10:46 — ИА Регнум. Пожар в Челябинске на нефтебазе мог привести к непредсказуемым последствиям. Полыхали два длинномерных бензовоза, вблизи от наливной эстакады находились наполненные бензином ёмкости объёмом 75 кубических метров, а поблизости — железнодорожный путь, где несколько цистерн, наполненных горючим, ожидали разгрузки, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

ulleo Пожарная безопасность

Для тушения огня была предпринята пенная атака, также дан ствол на охлаждение. Пожарные работали по повышенному рангу сложности. Они предотвратили дальнейшее распространение огня и быстро его загасили.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 17 сентября на нефтебазе загорелись два бензовоза, каждый из которых вмещает по 30 тыс. литров. Один человек пострадал. Клубы чёрного дыма увидели жители нескольких районов Челябинска.

Сейчас идёт выяснение причин ЧП. По словам очевидцев, при наполнении одного бензовоза раздался хлопок с дальнейшим возгоранием. Затем загорелся второй бензовоз.