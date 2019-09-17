Лондон, 17 сентября, 2019, 10:41 — ИА Регнум. 17 сентября 2019 года 90-летний юбилей отмечает один из самых выдающихся пилотов «Формулы-1» Стирлинг Мосс, передает немецкий канал n-tv.

Стирлинг Мосс

Сын дантиста, ярого поклонника автоспорта, Мосс начал спортивную карьеру в 1947 году. С 1951 по 1961 годы он выступал в «Формуле-1» и завоевал 16 побед — больше, чем многие чемпионы, однако сам заветного титула так не получил. Четырежды он заканчивал чемпионат вторым, трижды — третьим. Британский пилот ушел из спорта в 1963 году после тяжелейшей аварии, пережитой в Гудвуде. Тогда он сломал почти все кости правой половины тела и получил повреждения мозга. Восстановление было долгим, 38 дней Мосс провел в бессознательном состоянии.

В 2016 году Стирлинг Мосс перенес тяжелую инфекционную болезнь, и в январе 2018 было объявлено, что он больше не будет появляться на публике.

Действующий чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон называл Мосса «живой легендой» и «великим послом спорта и Великобритании». Ранее отмечал, что молодые гонщики застали его «веселым пожилым джентльменом, который бродит со своей тростью».