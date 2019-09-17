Санкт-Петербург, 17 сентября, 2019, 10:26 — ИА Регнум. Ленинградская область в 2020 году получит 2,3 млрд рублей из федерального бюджета на реализацию инфраструктурных проектов, важных для всей петербургской агломерации. Об этом сообщили в правительстве региона по итогам совещания о перспективах развития транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга и Ленобласти, которое провел в Смольном вице-премьер правительства РФ Максим Акимов.

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О реализации трех первоочередных дорожных проектов участникам совещания рассказал зампред правительства Ленобласти Михаил Москвин. Среди этих проектов:

реконструкция автомобильной дороги регионального значения «Санкт-Петербург — Колтуши» на участке между КАД Петербурга и поселком Колтуши;

строительство выезда из Санкт-Петербурга в створе Гражданского проспекта от КАД в обход областных населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на дорогу «Санкт-Петербург — Матокса»;

строительство выезда из Санкт-Петербурга в створе Пискаревского проспекта от КАД до автомобильной дороги «Санкт-Петербург — Матокса».

Кроме того, избранный губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поддержал проект по строительству станции петербургского метро в городе Кудрово (Ленинградская область) и попросил помощи федерального бюджета для реализации этого проекта.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Минтранс якобы отказался от поддержки этого проекта и переложил бремя его финансирования на бюджеты Петербурга и Ленобласти.