Новокузнецк, Кемеровская область, 17 сентября, 2019, 10:25 — ИА Регнум. Новокузнецкий драматический театр дал выездное представление на площадке действующей электростанции Сибирской генерирующей компании. Как пояснили сегодня, 17 сентября, корреспонденту ИА REGNUM в отделе по связям с общественностью Кузбасского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания», более шестидесяти энергетиков и членов их семей смогли увидеть современную постановку режиссёра Юрия Печенежского по пьесе Анастасии Букреевой «Ганди молчал по субботам».

СГК Актеры постановки по пьесе режиссёра Юрия Печенежского «Ганди молчал по субботам» на предприятии СГК в Кузбассе

"Это история о том, как подросток, переживая развод родителей, ищет собственный путь в новом для него мире. На новокузнецкой электростанции постановка была реализована в формате «site-specific», где используются альтернативные — не театральные — площадки, а исполнители находятся в едином пространстве со зрителями», — пояснили энергетики.

СГК Энергетикам Кузбасса показали постановку режиссёра Юрия Печенежского по пьесе Анастасии Букреевой «Ганди молчал по субботам»

Известно, что помимо спектакля мероприятие включало обзорную экскурсию по производственным цехам электростанции, в ходе которой семьи сотрудников предприятий СГК в Новокузнецке получили возможность увидеть где работают их родные близкие, примерить на себя форменную одежду, пройти по основным производственным цехам, задать вопросы директору предприятия.

Для артистов первый опыт посещения электростанции стал не только новым творческим шагом, но и уникальным переживанием: они смогли лично увидеть, где и как рождается энергия, узнать о современных энергоэффективных технологиях.

«Лично мне работа на такой непривычной площадке позволила включить в свою игру новые импровизационные моменты. А зрители находились так близко, и настолько остро реагировали на эмоции, которые я им транслировал… Получилось в итоге очень круто», — поделился впечатлениями актёр Новокузнецкого драматического театра Даниил Нагайцев.

«Первый опыт «обмена энергией» между театралами и энергетиками прошёл отлично, и, как с улыбкой говорят актёры, раз театр пришёл в энергетику, теперь и энергетиков будут ждать в театре с ответными визитами, благо, спектаклей для семейного просмотра в этом сезоне — достаточно. Театрализованное представление на электростанции СГК проходило в рамках проведения Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче», — отметили в СГК.

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