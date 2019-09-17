Рим, 17 сентября, 2019, 10:19 — ИА Регнум. Сильный взрыв произошел в итальянской коммуне Саннадзаро-де-Бургонди на северо-востоке страны. ЧП случилось на территории нефтеперерабатывающего предприятия, сообщает 17 сентября ANSA.

geralt Взрыв

Столб дыма, поднимающийся над заводом, виден за несколько километров. Предприятие принадлежит крупнейшей в Италии нефтегазовой компании Eni.

Пострадавших нет, сообщают местные власти. На месте работают экстренные службы. Представители компании заявили, что контролируют ситуацию. Причины взрыва устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее взрывы произошли на предприятиях нефтепереработки в Саудовской Аравии. Они стали следствием атак беспилотных летательных аппаратов.

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