Москва, 17 сентября, 2019, 10:16 — ИА Регнум. Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин выступает так, словно в стране есть некий конкурс на пост будущего премьер-министра России, считает экономист Владислав Гинько. Об этом он заявил 17 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова Кудрина о том, политика правительства по сокращению ненефтегазового дефицита слишком жёсткая и вместо этого можно было бы увеличить расходы федерального бюджета.

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Кудрин

«Алексей Леонидович здесь проявляет популизм и выступает скорее как политик, нежели как экономист, — считает Гинько. — Увеличение бюджетных трат не означает, что каждому жителю РФ в карман пойдут какие-то дополнительные деньги. Здесь надо чётко понимать, что когда речь идёт об увеличении бюджетных трат (допустим, об увеличении социальных пособий), то это будет означать, что ты просто будешь проедать те накопления, которые есть. От этого экономика не развивается. А если говорить о других тратах (например, строительстве ещё одного моста или дополнительном километре дороги), то принципиально от этого ничего не изменится, потому что экономика развивается за счёт того, что в ней создаются рабочие места, а в любой экономике мира большую часть рабочих мест создает частный сектор».

В России, по словам Гинько, проблема состоит не в том, что рабочих мест нет, а в невысокой заработной плате, которая не поспевает за ростом цен. Но эта проблема, как подчеркнул экономист, решается только за счёт того, что создаётся ещё больше рабочих мест, и соответственно возникает конкуренция за персонал, которая наблюдалась до 2013 года.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Кудрина, правительство РФ за последние три года сокращало ненефтегазовый дефицит бюджета, и страна стала меньше зависеть от нефти, но это, по мнению главы Счётной палаты РФ, слишком жёсткие условия.