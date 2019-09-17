Омск, 17 сентября, 2019, 10:15 — ИА Регнум. Калачинскую нефтебазу не остановят до окончания уборочной кампании в Омской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 сентября в правительстве региона.

Александр Дейнека. Уборка поля серпом и комбайном. 1930

Уточняется, что закрытие нефтебазы отложено по договорённости омского губернатора Александра Буркова и руководства ПАО «Газпром нефть».

Ранее компания приняла решение ликвидировать Калачинскую нефтебазу. По мнению властей Омской области, остановка нефтебазы в разгар уборочных работ могла негативно сказаться на местных аграриях.

Работа нефтебазы продлена с середины октября на месяц. Это позволит аграриям завершить агротехнические мероприятия этого года.

По словам омского министра сельского хозяйства и продовольствия Николая Дрофы, в качестве альтернативы предлагается использовать мощности Омской нефтебазы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области к 16 сентября обмолочено 752,8 тыс. га зерновых и зернобобовых культур (39% от плана). Намолочено 1,3 млн тонн зерна при урожайности 16,9 ц/га. Уборочная кампания продолжается.

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