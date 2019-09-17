Барнаул, 17 сентября, 2019, 10:15 — ИА Регнум. Обстановка с лесными пожарами в России, несмотря на осень, всё ещё остаётся весьма напряжённой. Если по состоянию на утро 16 сентября в стране действовало восемь лесных пожаров, по которым проводились работы по активному тушению, а территория, пройденная огнём, составляла 116 га, то на утро 17 сентября четыре лесных очага разрослись до 405 га. Такие данные приводит на своём сайте ФБУ «Авиалесоохрана».

Алтайская митрополия В небе над Алтаем провели воздушный крестный ход в защиту лесов от пожаров

Известно, что самая большая площадь лесных очагов наблюдается сейчас на Камчатке (275 га). Ещё один пожар площадью 10 га уже вторые сутки не могут потушить в Алтайском крае.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, в середине августа 2019 года митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий и протодиакон Владимир Черных по просьбе министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края совершили на вертолёте «небесный» крестный ход «в связи с пожароопасной ситуацией в Сибири и, в частности, в Алтайском крае».

Представители Алтайской митрополии во время полёта окропили святой водой алтайские леса. И с этого момента, действительно, судя по данным «Авиалесоохраны», лесных пожаров в регионе не наблюдаюсь. И вот спустя месяц алтайским властям впору снова попросить владыку Сергия повторить полёт — раз сами справиться на могут.

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