Кемерово, 17 сентября, 2019, 10:13 — ИА Регнум. В кузбасском Березовском в рамках всероссийской осенней акции «Живи, лес!» высадили десять саженцев молодых дубов. Их вырастила местная жительница Вера Леонтьева.Как рассказали ИА REGNUM в администрации города, дубовую аллею начали высаживать возле памятника воинам, погибшим во время Великой Отечественной войны в посёлке Барзас.

Администрация Кемероской области Закладка сквера в Кузбассе

Всего здесь решено высадить 75 саженцев молодых дубов, которые Вера Леонтьева подарила городу в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Однако, из-за того, что почту в этом месте нельзя назвать благоприятной, да и дуб — не свойственное для Сибири дерево, решили для начала посадить десять саженцев. И если они примутся и удачно перезимуют, то весной посадят оставшиеся 65. Пока же деревья будут расти на участке Леонтьевых, где они себя прекрасно чувствуют.

Всего же в рамках акции «Живи лес!» в Кузбассе, которая стартовала 1 сентября и продлиться до 1 октября, будет высажено почти полмиллиона деревьев

Цель акции — привлечь внимания к проблемам сохранения, восстановления и приумножения лесных богатств.

В Кемеровской области только в рамках Единого дня посадки, который прошёл в регионе 14 сентября, в населённых пунктах было высажено почти 53 тысячи деревьев на площади 43,5 га. В акции принимали участие более 30 тысяч жителей региона.

Прошло озеленение и территории кадетского училища в городе Кемерово. Власти региона привлекли к участию волонтерские, экологические и общественные некоммерческие организации.

Кроме того, в регионе состоялись экологические субботники.

Отметим, что всероссийская осенняя акция «Живи, лес!» проводится в России восьмой раз — с 2012 года. В Кузбассе она организована Рослесхозом и администрацией области.