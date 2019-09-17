На волгоградском «Красном Октябре» расконсервировали цех
Волгоград, 17 сентября, 2019, 09:45 — ИА Регнум. Волгоградский металлургический завод открыл дополнительные производственные мощности. На комбинате расконсервировали Южный пролёт Обжимного крупносортного цеха. На производственной площадке будут выпускать металлопрокат квадратного и круглого сечения, для этого создадут новые рабочие места, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе металлургического комбината.
Южный пролёт ОКЦ был законсервирован в марте 2018 года из-за недостаточной загрузки. Как отмечают на заводе, значительное сокращение объёма производства произошло из-за кризиса в менеджменте «Красного Октября». Больше года площадку использовали как склад готовой продукции. Металлопрокат, который будут изготавливать здесь, востребован в отечественном и зарубежном автомобиле‑ и машиностроении, на комбинате уже готовятся оформить соответствующие заказы.
При выходе на проектную мощность Южный пролёт сможет ежемесячно выпускать до 2 тысяч тонн проката квадратного сечения и до 1 тысячи тонн — круглого.