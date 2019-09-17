Москва, 17 сентября, 2019, 09:38 — ИА Регнум. С начала 2019 года в Москве на торгах реализовано объектов недвижимости на сумму 2,5 млрд рублей, сообщилИА REGNUM вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

«С января по август 2019 года на торгах по продаже реализовано 295 объектов городской недвижимости общей площадью 38,7 тыс. кв. м на сумму 2,5 млрд рублей», — сказал он.

По его словам, показатель за восемь месяцев выше результата за весь 2018 год. Кроме того, они «стали рекордными за всё время проведения городских торгов по продаже, начиная с 2013 года».

«Это свидетельствует о готовности московских предпринимателей сотрудничать с городом, а также о востребованности самих помещений для открытия бизнеса», — отметил Ефимов.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман пояснил ИА REGNUM, что рекорд достигнут из-за увеличения пула помещений, выставляемых на торги.

«Если в 2018 году департаментом городского имущества было подготовлено для реализации на торгах 750 коммерческих объектов, в этом году департамент передал для продажи московским предпринимателям уже больше 830 приватизационных дел», — сказал он.