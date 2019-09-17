Москва, 17 сентября, 2019, 09:32 — ИА Регнум. В начале новой торговой недели котировки нефти показали повышенную волатильность. В моменте Brent едва не достигла психологической отметки $70 за баррель, а дневной минимум отметила на $65, финишировав в районе уровня $68. На утренних торгах 17тсентября цены умеренно подрастают, двигаясь в направлении $69, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

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«Участники рынка всецело сосредоточены на развитии событий вокруг Саудовской Аравии, и в обозримом будущем сигналы о перспективах восстановления добычи в стране будут задавать тон котировкам.

Накануне Saidu Aramco усомнилась в оперативных сроках возвращения к нормальным уровням производства, что усилило опасения по поводу дефицита предложения.

При этом в случае заявлений о готовности стран ОПЕК нарастить добычу, чтобы компенсировать падение объемов в Саудовской Аравии более чем на 50%, Brent рискует растерять часть набранных очков.

Пока игроки сконцентрированы на этом факторе, данные по запасам в США вряд ли будут оказывать существенное влияние на динамику котировок, если только не отразят резкое отклонение от прогнозных значений. Сегодня вечером свою оценку представит API, а 18 сентября выйдут официальные данные минэнерго США.

В краткосрочной перспективе Brent может пойти на штурм отметки $70, если сроки восстановления производства энергоносителей в королевстве продолжат увеличиваться.

В роли ближайшей поддержки сейчас выступает область $67,60, а ключевая зона проходит у отметки $64, где расположены 100‑ и 200-дневные скользящие средние», — отметил эксперт.

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