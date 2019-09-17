Калуга, 17 сентября, 2019, 11:12 — ИА Регнум. Порядка 215 тысяч тонн зерновых и бобовых культур намолочено калужскими сельскохозяйственными организация. В ходе уборочной кампании 2019 года также убрано 16,2 тыс. тонн картофеля, 2,1 тыс. тонн моркови, свеклы, капусты, лука, кабачков открытого грунта, сообщает 17 сентября корреспондент ИА REGNUM по информации регионального министерства сельского хозяйства.

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Аграриями области уже произведен сев озимых на площади более 30 тысяч гектаров. Кроме того, поднято зяби под посев 2020 года более семи тысячи гектаров. До конца летнего сезона в регионе будут собраны поздние культуры: гречиха и кукуруза на зерно.

Селянами уже убрано более восьми тысяч тонн рапса (в планах — 12 тысяч). В 2018 году на калужских полях собрали около шесть тысяч тонн рапса.