Горно-Алтайск, 17 сентября, 2019, 09:16 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский не станет депутатом Государственного собрания Республики Алтай. Об этом сообщили ИА REGNUM в избирательной комиссии региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

Политик значился первым в партийном списке регионального отделения ЛДПР на выборах в заксобрание Алтая по единому округу, прошедших 8 сентября. В результате партия набрала чуть больше 12% голосов избирателей.

Однако Жириновский написал заявление об отказе от депутатского мандата, который был передан бывшему кандидату в главы республики от либерал-демократов Дмитрию Софронову.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в новом созыве регионального парламента вошли представители шести партий. Самая большая фракция будет у «Единой России», которой удалось провести 26 своих кандидатов. КПРФ заняла семь кресел в заксобрании. По одному мандату удалось получить ЛДПР, «Справедливой России», «Родине» и «Партии Дела».

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