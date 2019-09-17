Франкфурт-на-Майне, Германия, 17 сентября, 2019, 09:10 — ИА Регнум. На автовыставке во Франкфурте автокомпания Audi провела премьеру семейства автономных электрокаров AI. Фотографии автомобилей размещены на сайте Speedme.ru.

Speedme Audi AI

По словам представителя компании, Audi AI должен стать собирательным образом для инновационных систем. Интеллектуальные системы в электрокарах AI должны снизить нагрузку на водителя. Для этой задачи компания использует технологии в области искусственного интеллекта, а также машинного обучения.

На международном автомобильном салоне в Германии автокомпания Audi представила: внедорожник Audi AI: Trail, Audi AI: RACE и Audi AI: ME, Audi AI: Race и Audi AI: ME.

Напомним, до конца 2019 году в Соединённых Штатах будут обновлены две модификации Audi: A3 Sport с передним приводом и A3 S с полным приводом. Обе версии снабжены противоугонной сигнализацией с новым датчиком движения.

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