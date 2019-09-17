Уфа, 17 сентября, 2019, 09:05 — ИА Регнум. Свыше 1 000 км автодорог планируют отремонтировать в Башкирии до конца текущего года. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба регионального правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Дорога

По словам чиновников, объём средств дорожного фонда Башкирии в 2019 году составил 24,4 млрд рублей, из которых 5,2 млрд рублей привлечены из федерального бюджета.

Так, до конца текущего года чиновники планируют завершить ремонт 97 км федеральных дорог и 18 мостовых сооружений. 52 км дороги планируют реконструировать в рамках территориального заказа. В рамках этого же заказа будет введены в эксплуатацию 28 мостов протяжённостью более 2 км.

На строительство трех подъездных путей к селам в Балтачевском, Благоварском и Туймазинском районах выделено из федерального бюджета порядка 352 млн рублей. Средства на эти цели выделяются в рамках реализации федеральной программы развития сельского хозяйства.

338 км дорог в Уфимской и Стерлитамакской агломерациях будет отремонтировано в этом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На эти цели заложено 5,5 млрд рублей, из которых 2,3 млрд рублей выделены из федерального бюджета.