Токио, 17 сентября, 2019, 08:54 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен провести переговоры с президентом Ирана Хасаном Рухани. Об этом глава японского правительства заявил сегодня, 17 сентября, на заседании руководства правящей в стране Либерально-демократической партии.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

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Он уточнил, что встреча состоится в конце сентября в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН. С иранским лидером Абэ планирует обсудить ситуацию на Ближнем Востоке.

Также, по данным дипломатических источников, ожидается, что в рамках будущей встречи премьер-министр Японии предложит Ирану свою помощь в обучении медицинских работников. Токио считает, что медицинская помощь Ирану не будет нарушать санкции США против ближневосточной страны, учитывая, что гуманитарные поставки исключены из её санкционного списка, сообщает японская газета The JapanTimes.

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Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня премьер-министр Японии Синдзо Абэ посещал с официальным трёхдневным визитом Иран. Он встретится с Верховным лидером Ирана Али Хаменеи и президентом страны Хасаном Рухани. Это стал первый визит японского премьер-министра в Иран за последние 40 лет.