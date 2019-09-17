Франкфурт-на-Майне, Германия, 17 сентября, 2019, 08:42 — ИА Регнум. Немецкая автомобильная компания Alpina, производящая автомобили на базе BMW, на автосалоне во Франкфурте представила два новых кроссовера XD3 и XD4. Об этом сообщается на сайте 32cars.

Bmwblog Alpina XD3

Мощные кроссы созданы на основе дизельных кроссоверов X3 и X4.

Под капотом новых моделей турбодизельный мотор с четырьмя цилиндрами объёмом 3 л. Его мощность составляет 382 л. с. Мотор агрегатируется с 8-скоростным «автоматом». Агрегат разгоняет модели XD3 и XD4 от 0 до 100 км/ч за 4,6 секунды. Максимальная скорость автомобилей 267 км/ч и 268 км/ч соответственно.

Стоит отметить, что Alpina XD3 и XD4 уже поступили на немецкий авторынок.

Напомним, в 2019 году на своем стенде во Франкфурте ателье Alpina представило множество высокопроизводительных автомобилей, в числе которых были новые внедорожники XD3 и XD4 Performance.

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