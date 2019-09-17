Улан-Удэ, 17 сентября, 2019, 08:35 — ИА Регнум. В Бурятии утром 17 сентября состоялась официальная церемония инаугурации нового мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова. Столица республики впервые за 12 лет обрела избранного на прямых, всеобщих выборах городского главу.

Андрей Ринчино Улан Удэ. Площадь Советов

По словам исполнявшего до настоящего момента обязанность мэра города Александра Иринчеева, это означает выход Улан-Удэ на новый этап развития.

Сам Игорь Шутенков поблагодарил избирателей за поддержку и выразил уверенность, что вместе они смогут изменить город к лучшему.

«На протяжении многих лет на территории нашего города проживают в мире и согласии представители свыше 100 национальностей. Эту атмосферу дружбы и единения важно беречь и подпитывать новыми совместными проектами, в том числе с общественными организациями. В центре нашего внимания — комфортная городская среда, доступная социальная инфраструктура, экологическое благополучие», — отметил он.

На церемонии присутствовали депутаты Народного хурала республики, а также глава Алексей Цыденов. Последний поздравил всех уланудэнцев с новым мэром, а ему самому пожелал трудной и постоянной работы.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы состоялись в единый день голосования 8 сентября. Игорь Шутенков одержал победу с результатом 52,5%. За занявшего второе место кандидата от КПРФ проголосовало 36,6% избирателей. Остальные четверо кандидатов получили от 1,3 до 2,4% голосов.

Добавим также, что в последний раз горожане напрямую выбирали своего мэра в 2007 году. В 2011-м была введена должность назначаемого городским советом сити-менеджера, а мэра стали выбирать из своего состава депутаты горсовета. Эти нововведения региональный парламент отменил в 2018 году и вернул избираемого населением мэра Улан-Удэ.

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