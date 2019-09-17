Вашингтон, 17 сентября, 2019, 08:25 — ИА Регнум. Интернет-пользователи столкнулись с неполадками при работе с поисковой системой Google. Сообщение об этом опубликовано 17 сентября на сайте Downdetector, посвященном активности популярных сетевых ресурсов.

Puregoogle.ru Google

Всплеск жалоб наблюдался 16 сентября в 20:37 по времени Восточного побережья США (17 сентября в 03:37 мск), когда более 2,8 тыс. пользователей сообщили о сбоях в работе Google. У 78% пользователей проблемы возникли с поиском информации, еще 21% не смогли войти в свои аккаунты.

Сообщения пришли в основном от пользователей из США, Австралии, Новой Зеландии и Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российских пользователей предупредили о возможных проблемах с заходами на сайты, связанных с дефицитом интернет-адресов.

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