Анкара, 17 сентября, 2019, 08:22 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Отряды народной самообороны, состоящие преимущественно из курдов, представляют наибольшую угрозу для Сирии, об этом 16 сентября сообщает Anadolu Ajansi.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

«Отряды народной самообороны являются самой большой угрозой для будущего Сирии. Пока они присутствуют в стране, ни в Сирии, ни в регионе не наступит мир», — отметил Эрдоган, выступая на пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным и президентом Ирана Хасаном Рухани.

Напомним, власти Турции утверждают, что Отряды народной самообороны имеют связи с Рабочей партией Курдистана (РПК), считающейся в стране террористической организацией.

Курдские повстанцы на протяжении 30 лет ведут борьбу с турецким правительством за право создания автономии в рамках государства. За годы конфликта погибло свыше 40 тыс. человек.