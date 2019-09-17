Москва, 17 сентября, 2019, 08:14 — ИА Регнум. В московских аэропортах задержали и отменили 34 авиарейса, сообщает 17 сентября сервис «Яндекс.Расписания».

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По данным на 8:00, в аэропорту «Домодедово» три рейса отменили и 21 задержали. Во «Внуково» задержали шесть рейсов, в «Шереметьево» — шесть. Причины сбоев в расписании не сообщаются. Информация онлайн-сервису предоставлена аэропортами.

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября в Москве облачная погода, дожди и порывистый ветер.