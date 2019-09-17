Брюссель, 17 сентября, 2019, 08:11 — ИА Регнум. Запасы нефти и нефтепродуктов в Евросоюзе составляют примерно 955 млн баррелей, их хватит на 90 дней, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы Еврокомиссии.

IFPRI -IMAGES Бочки с нефтью

«В сложившихся обстоятельствах нет обозримого риска для безопасности поставок нефти в Евросоюз», — сказал представитель пресс-службы ЕК.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября на крупнейших нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии Абкайк и Хурайс, принадлежащих Saudi Aramco, произошли взрывы.

Ответственность за удары беспилотников взяло на себя хуситское движение «Ансар Алла». Из-за происшествия суточная добыча нефти в королевстве сократилась почти наполовину.

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