Алма-Ата, Казахстан, 17 сентября, 2019, 07:57 — ИА Регнум. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило Алма-Ате международный кредитный рейтинг на уровне «ВВВ» («Достаточный уровень кредитоспособности»), сообщает 17 сентября агентство «Казинформ».

Алексей Евсеев Алма-Ата

Кредитный рейтинг был присвоен по результатам проведенного анализа бюджета и кредитного профиля Алма-Аты за последние пять лет. Заместитель акима (главы) города Ильяс Усеров заявил, что высокий кредитный рейтинг создает положительный инвестиционный климат.

Замакима добавил, что городская администрация продолжит повышать кредитный рейтинг за счет заключения долгосрочных займов с ведущими финансовыми организациями мира.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта 2019 года международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне «ВВВ».

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