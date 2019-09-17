Санкт-Петербург, 17 сентября, 2019, 08:09 — ИА Регнум. Широтную магистраль скоростного движения (ШМСД) — ранее известную как Восточный скоростной диаметр (ВСД) — в Санкт-Петербурге начнут строить уже в 2020 году. Об этом сообщили в Смольном по итогам совещания о перспективах развития транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга и Ленинградской области, прошедшего под руководством вице-премьера Максима Акимова. Кроме того, ожидаются федеральные средства на финансирование пяти других дорожных проектов.

Иван Шилов ИА REGNUM Дороги

Финансирование первого этапа строительства ШМСД будет организовано за счет средств федерального и городского бюджетов, а также ООО «Магистраль северной столицы» — оператора Западного скоростного диаметра (ЗСД). Три последующих этапа стройки также будут осуществлены на принципах государственно-частного партнерства, с привлечением частного капитала.

Ожидаемый срок завершения работ — 4-й квартал 2024 года. На трассе будет построено 11 развязок, пропускная способность превысит более 170 тысяч автомобилей в сутки, скорость движения — 110 км/ч.

«Строительство Широтной магистрали скоростного движения для нас является вопросом номер один, — заявил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. — Нам нужно чётко понимать политику федерального центра, чтобы рассматривать возможности привлечения инвесторов и планировать собственные расходы».

Вице-премьер Максим Акимов поддержал предложение о выделении федеральных средств на строительство Широтной магистрали.

Кроме того, на реализацию в регионе пяти других дорожных проектов, помимо ШМСД, правительство Санкт-Петербурга рассчитывает получить из федерального бюджета 13 млрд рублей с 2020 по 2024 год.

Среди этих проектов: Южная широтная магистраль, Южно-Волхонская дорога, реконструкция Приморского шоссе, Петрозаводского шоссе и строительство транспортной развязки на пересечении Московского шоссе с Дунайским проспектом.