Москва, 17 сентября, 2019, 07:37 — ИА Регнум. В Москве ветеринары проведут акцию «Защити своего питомца», сообщает 17 сентября официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Ветеринар и щенок

Она пройдёт с 23 сентября по 6 октября. Всего в Москве будет организовано более 40 дополнительных пунктов для прививок животных. В городских парках будут вести дежурство машины ветеринарной помощи.

«Бесплатно привить питомца можно и в 28 подразделениях государственной ветслужбы. Они расположены во всех столичных округах», — говорится в сообщении.

Также акция предполагает информирование москвичей о последствиях опасного заболевания. В учебных заведениях пройдут лекции, на которых расскажут о признаках заболевания и путях его распространения.