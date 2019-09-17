Тбилиси, 17 сентября, 2019, 07:32 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили пригласила главу Азербайджана Ильхама Алиева посетить Тбилиси, сообщает 16 сентября пресс-служба грузинского президента.

President.az Саломе Зурабишвили и Ильхам Алиев

Во время телефонного разговора Зурабишвили поблагодарила Алиева за открытие грузинской школы в селе Алибегло Каховского района. Президент Азербайджана, характеризуя двусторонние отношения, назвал Грузию другом и стратегическим партнером.

Напомним, 2 августа президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила первого заместителя президента Азербайджана Мехрибан Алиеву с днем рождения. Стороны выразили заинтересованность в углублении двусторонних отношений.