Торонто, Канада, 17 сентября, 2019, 07:35 — ИА Регнум. Неизвестный расстрелял человека на севере самого крупного канадского города — Торонто. Убийство произошло вечером 16 сентября на одной из парковок, передает телеканал CP24.

Цитата из к/ф «Бешеные псы». Реж. Квентин Тарантино. 1992. США Стрельба

По предварительным данным полиции, убийца приехал на белом автомобиле, вышел из него, сделал несколько выстрелов и уехал. Жертвой преступления стал один человек, который скончался от полученных травм в больнице. Личность убитого и мотив преступления расследуются.

Журналисты канала заметили на месте происшествия автомобиль с пулевыми отверстиями и брошенное оружие. Пока неизвестно, находился ли убитый в автомобиле в момент стрельбы.