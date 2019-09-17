Путин выступит на конгрессе фонда «Керен ха-Йесод»
Москва, 17 сентября, 2019, 07:27 — ИА Регнум. Сегодня, 17 сентября, президент России Владимир Путин примет участие в конгрессе фонда «Керен ха-Йесод» в Москве, сообщается на сайте Кремля.
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Отмечается, конгресс израильского фонда, который занимается поддержкой проектов в образовании, культуре и благотворительной сфере, пройдет в столице России впервые.
Главы российского государства Путин выступит на форуме с речью и встретится с представителями руководства «Керен ха-Йесод».
Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября в Сочи состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Подробности: Российско-израильские переговоры. Путин и Нетаньяху в Сочи — трансляция