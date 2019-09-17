Оренбург, 17 сентября, 2019, 07:24 — ИА Регнум. В Оренбургской области в Заксобрание внесен законопроект о величине прожиточного минимума пенсионера на 2020 год. Согласно данным опубликованным на портале регионального парламента, величина останется на уровне 2019 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Прожиточный минимум

В проекте закона предусматривается, что величина прожиточного минимума пенсионера в Оренбургской области в целях установления социальной доплаты к пенсии на очередной финансовый год рассчитывается путем умножения соотношения величины прожиточного минимума пенсионера в Оренбургской области за первое полугодие текущего года с величиной прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации за данный период на величину прожиточного минимума пенсионера на очередной финансовый год в целом по Российской Федерации, соответствующую базовому варианту прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период, указано в пояснительной записке.

Величина прожиточного минимума пенсионера в Оренбургской области на 2020 год прогнозируется в размере 8 252 рубля, остается на уровне текущего года.

Добавим, величина прожиточного минимума пенсионера в России в 2019 году составляет 8 846 рублей, а в 2020 году прогнозируется на уровне 9 314 рублей.